Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zonbig làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tnhh Zonbig
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 283 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Gọi điện xác nhận lại thông tin khách hàng đặt trên web
- Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách đặt hàng
- Tư vấn khách hàng qua facebook
- Chăm Sóc Khách Hàng qua facebook
- Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại khách hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)
- Nữ yêu thích lĩnh vực thời trang
- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt
- Chăm chỉ, siêng năng, hòa đồng với mọi người
- Phải có laptop
Tại Công Ty Tnhh Zonbig Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 8- 20 triệu (thương lượng theo năng lực)
- Thưởng cao theo hiệu quả, thái độ làm việc
- Được đào tạo các năng lực chuyên môn
- Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zonbig
