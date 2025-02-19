Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zonbig làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 283 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Gọi điện xác nhận lại thông tin khách hàng đặt trên web

- Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách đặt hàng

- Tư vấn khách hàng qua facebook

- Chăm Sóc Khách Hàng qua facebook

- Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)

- Nữ yêu thích lĩnh vực thời trang

- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, siêng năng, hòa đồng với mọi người

- Phải có laptop

Tại Công Ty Tnhh Zonbig Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8- 20 triệu (thương lượng theo năng lực)

- Thưởng cao theo hiệu quả, thái độ làm việc

- Được đào tạo các năng lực chuyên môn

- Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zonbig

