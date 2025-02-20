Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, tòa nhà SRG, số 167 - 169 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM|, Quận 1

Mô Tả Công Việc

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tiếp thị, mạng lưới quan hệ, và các hoạt động networking, đặc biệt là hoạt động telesales

• Duy trình mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác đại lý.

• Chăm sóc các Khách hàng hàng hiện có hoặc được phân công

• Thu nhập, ghi chép dữ liệu khách hàng vào hệ thống.

• Báo giá cước vận chuyển, tư vấn, thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ với Khách hàng. Phối hợp với các bộ phận để xử lý kịp thời phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

• Lập báo cáo định kỳ về doanh số, lợi nhuận và các chỉ số kinh doanh khác cho cấp trên.

• Phân tích và đánh giá dữ liệu định kì để có phương án kinh doanh hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

• Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Logistics, Kinh tế, Thương mại & Xuất nhập khẩu, Kinh doanh; Ngoại thương, giao thông vận tải hoặc tương đương.

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Sale Logistics

• Có khả năng telesales

• Hoạt bát, năng nổ, chủ động hòa nhập với văn hóa công ty, tích cực tham gia các hoạt động cùng công ty

• Có hiểu biết cơ bản về ngành Logistics

• Tiếng Anh cơ bản

• Kỹ năng làm việc với Office và CRM

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Quyền Lợi

• Lương cơ bản 8 - 10 Triệu (Deal theo năng lực ứng viên) + Thưởng doanh số + Thưởng hiệu suất kinh doanh. Tổng thu nhập từ 20 triệu (Không giới hạn theo năng lực ứng viên);

• Lương cơ bản được thanh toán chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng và Lương Doanh Số thanh toán chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng (Doanh số được trả trong tháng không cần thu đợi thu hồi công nợ).

• Chế độ đãi ngộ tốt (Thưởng lễ tết theo quy định của Công ty; Thưởng tháng 13, Thưởng cuối năm, thưởng lễ trong năm ...);

• Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực;

• Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chính sách, chế độ Công ty;

• Tham gia BHXH - BHYT - BHTN, nghỉ phép theo luật định;

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

• Chế độ đào tạo: Được tham gia thường xuyên và miễn phí các khóa đào tạo do Công ty tổ chức.

• Được cung cấp các thiết bị văn phòng làm việc.

• Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc, Team building

Cách Thức Ứng Tuyển

