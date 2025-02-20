Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến các nhà thuốc, cơ sở y tế, đảm bảo khách hàng hiểu rõ về công dụng và lợi ích của sản phẩm.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đáp ứng nhu cầu và giải quyết các thắc mắc liên quan đến sản phẩm.

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm và tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo về sản phẩm cho nhân viên nhà thuốc.

- Theo dõi và báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trình dược viên OTC.

-Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh số.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: LCB từ 8 triệu + thưởng hiệu suất hàng tháng/ năm.

LCB từ 8 triệu

- Không áp KPI trong thời gian thử việc

- Tham gia BHXH + BHTN + BHYT đầy đủ theo Luật lao động và các chính sách phúc lợi khác của Công ty sau khi ký HĐLĐ chính thức

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8h/ngày), từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8h/ngày), từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin