Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 151

- 155 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến các nhà thuốc, cơ sở y tế, đảm bảo khách hàng hiểu rõ về công dụng và lợi ích của sản phẩm.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đáp ứng nhu cầu và giải quyết các thắc mắc liên quan đến sản phẩm.
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm và tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo về sản phẩm cho nhân viên nhà thuốc.
- Theo dõi và báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trình dược viên OTC.
-Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh số.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: LCB từ 8 triệu + thưởng hiệu suất hàng tháng/ năm.
- Không áp KPI trong thời gian thử việc
- Tham gia BHXH + BHTN + BHYT đầy đủ theo Luật lao động và các chính sách phúc lợi khác của Công ty sau khi ký HĐLĐ chính thức
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8h/ngày), từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bayon

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 417/92 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

