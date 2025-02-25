Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mộc Phúc Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh marketing online và offline

- Nhận data “nóng” từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty , tư vấn online cho khách hàng những gói thiết kế - thi công nội thất, phù hợp với nhu cầu KH

để có thể hẹn gặp trực tiếp.

- Hẹn gặp KH tại Công trình để Tư vấn – báo giá các gói Thiết kế – phác hoạ ý tưởng sơ bộ với khách hàng.

- Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách đúng nhất từ Công ty đến với khách hàng;

- Tư vấn - Đàm phán, chốt hợp đồng Thiết kế & thi công nội thất với khách hàng.

- Theo dõi, thúc đẩy tiến độ deadline hợp đồng đã ký với khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng xuyên suốt trong quá trình từ khi chốt hợp đồng thiết kế và thi công đến khi bàn giao hoàn thiện cho khách hàng;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để theo dõi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cũ và mới.

- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.

- Chịu trách nhiệm KPI Doanh số theo vị trí đảm nhiệm.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu