Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mộc Phúc Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Mộc Phúc Thái
- Hồ Chí Minh:
- 103 Bàu Cát 3, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh marketing online và offline
- Nhận data “nóng” từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty , tư vấn online cho khách hàng những gói thiết kế - thi công nội thất, phù hợp với nhu cầu KH
để có thể hẹn gặp trực tiếp.
- Hẹn gặp KH tại Công trình để Tư vấn – báo giá các gói Thiết kế – phác hoạ ý tưởng sơ bộ với khách hàng.
- Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, giá cả, chính sách đúng nhất từ Công ty đến với khách hàng;
- Tư vấn - Đàm phán, chốt hợp đồng Thiết kế & thi công nội thất với khách hàng.
- Theo dõi, thúc đẩy tiến độ deadline hợp đồng đã ký với khách hàng;
- Chăm sóc khách hàng xuyên suốt trong quá trình từ khi chốt hợp đồng thiết kế và thi công đến khi bàn giao hoàn thiện cho khách hàng;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để theo dõi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cũ và mới.
- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.
- Chịu trách nhiệm KPI Doanh số theo vị trí đảm nhiệm.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Ứng viên có đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp
- Am hiểu về mảng nội thất là 1 lợi thế.
- Có khả năng tư vấn và làm việc độc lập.
- Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc, trung thực.
Tại Công Ty TNHH Mộc Phúc Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mộc Phúc Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
