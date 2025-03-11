Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LK620, No14, Khu 27

- 28, Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo chỉ tiêu đề ra trình Trưởng nhóm phê duyệt .
- Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập các mối quan hệ mới: tổ chức thăm hỏi, tham dự hội thảo, sự kiện ..
- Hiểu rõ các vấn đề liên quan sản phẩm: thuộc tính, ưu – nhược điểm, giá cả, khuyến mãi, định vị khách hàng, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
- Tiếp cận khách hàng thông qua các phương tiện, công cụ; tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xu hướng mua hàng từng giai đoạn .
- Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
- Liên hệ tư vấn, Trao đổi trò chuyện điện thoại với khách hàng.
- Đi công tác tỉnh.
- Phát triển khách hàng theo kế hoạch, địa điểm đã được phân công nhằm đạt được mục tiêu đề ra
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện công việc khác khi được phân công chỉ đạo Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam / Nữ
- Tuổi từ: 23-35 tuổi
- Trình độ cao đẳng; chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại .
- Có kinh nghiệm lĩnh vực điện thoại, công nghệ là 1 lợi thế .
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương .
- Có khả năng làm việc đội nhóm
- Có kỹ năng giao tiếp tốt .
- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ .
- Tư duy nhạy bén, phân tích và xử lý tình huống .
- Nhiệt tình, trung thực, nhạy bén, đam mê kinh doanh .
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000đ - 15.000.000đ + % doanh số + phụ cấp (thu nhập dao động từ 9 đến 25 triệu)
- Được tham gia BHXH và các chế độ theo quy định nhà nước.
- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Chế độ du lịch nghỉ mát hằng năm cùng Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển được tuy duy trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4 Tòa Nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

