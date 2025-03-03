Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô O số 10, đường số 15, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

• Chủ động tìm kiếm Khách hàng mục tiêu, tiềm năng,...
• Chăm sóc tìm hiểu nhu cầu
• Hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, cung cấp kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và đề xuất dựa trên nhu cầu của họ.
• Xử lý các mối quan ngại của khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng cao bằng cách giải quyết các vấn đề kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong các lĩnh vực.
Tư cách đạo đức tốt.
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.
Nắm được các quy trình trong thủ tục nhập/xuất kho.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng.
Lương: 8-20 triệu (LCB + hoa hồng + thưởng).
có kinh nghiệm 1 năm trở lên về s/p server máy chủ , cloud server ,…
Hỗ trợ laptop để làm việc.
Du lịch, tổ chức sinh nhật mỗi tháng, team building và các chế độ đãi ngộ khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 8 Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

