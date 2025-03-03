Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô O số 10, đường số 15, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

• Chủ động tìm kiếm Khách hàng mục tiêu, tiềm năng,...

• Chăm sóc tìm hiểu nhu cầu

• Hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, cung cấp kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và đề xuất dựa trên nhu cầu của họ.

• Xử lý các mối quan ngại của khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng cao bằng cách giải quyết các vấn đề kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong các lĩnh vực.

Tư cách đạo đức tốt.

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

Nắm được các quy trình trong thủ tục nhập/xuất kho.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Hqg Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng.

Lương: 8-20 triệu (LCB + hoa hồng + thưởng).

có kinh nghiệm 1 năm trở lên về s/p server máy chủ , cloud server ,…

Hỗ trợ laptop để làm việc.

Du lịch, tổ chức sinh nhật mỗi tháng, team building và các chế độ đãi ngộ khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

