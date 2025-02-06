Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại ASM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

· Chủ động tìm kiếm/phát triển khách hàng mới/ chăm sóc khách hàng cũ theo định hướng của công ty.

· Duy trì mỗi quan hệ với Nhà cung cấp (NCC) cũ, tìm kiếm các NCC mới nhằm đảm bảo năng lực vận hành.

· Thực hiện 100% quy trình chăm sóc/ vận hành/ đối soát khách hàng theo quy định của công ty.

· Cùng ban giám đốc và các bộ phận khác duy trì/ phát triển hình ảnh của ASM trong mắt khách hàng, đối tác.

· Phân tích chi phí/ Soạn thảo hợp đồng/Báo giá/ Tham vấn cho BGĐ về chiến lược kinh doanh.

· Tự tính lương/ thưởng hoặc các chi phí khác trình trưởng bộ phận/BGĐ phê duyệt dựa theo quy định của công ty.

· Hỗ trợ các bộ phận khác (nếu cần)

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương ứng

· Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại ASM Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập = Lương cứng + % Hoa hồng theo doanh số = 8 - 25 triệu / tháng

· Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động (ngày nghỉ, bảo hiểm xã hội...)

· Thưởng sinh nhật

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại

· Có cơ hội thăng tiến trong công việc

· Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại ASM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin