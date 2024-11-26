Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà OneHub Saigon, Đường D1, Tân Phú, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Sử dụng hệ thống Call-Center tại văn phòng Công ty để liên lạc với khách hàng có sẵn.

Tư vấn cho KH chương trình vay tín chấp của cty (data MKT từ cty hỗ trợ và phát triển thêm nguồn data tự kiếm.

Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thủ tục làm hồ sơ vay vốn

Trực tiếp nhập liệu hồ sơ cho KH , làm online 100% => Không Đi Thị Trường

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (12/12) trở lên.

Cơ hội đào tạo, phát triển thường xuyên kỹ năng từ căn bản đến nâng cao

Chính sách thưởng hấp dẫn & Các hoạt động xây dựng đội nhóm

Lộ trình thăng tiến lên quản lý và quản lý cấp cao rõ ràng và chuyên nghiệp

Theo Luật lao động hiện hành

