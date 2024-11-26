Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà OneHub Saigon, Đường D1, Tân Phú, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Sử dụng hệ thống Call-Center tại văn phòng Công ty để liên lạc với khách hàng có sẵn.
Tư vấn cho KH chương trình vay tín chấp của cty (data MKT từ cty hỗ trợ và phát triển thêm nguồn data tự kiếm.
Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thủ tục làm hồ sơ vay vốn
Trực tiếp nhập liệu hồ sơ cho KH , làm online 100% => Không Đi Thị Trường

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (12/12) trở lên.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội đào tạo, phát triển thường xuyên kỹ năng từ căn bản đến nâng cao
Chính sách thưởng hấp dẫn & Các hoạt động xây dựng đội nhóm
Lộ trình thăng tiến lên quản lý và quản lý cấp cao rõ ràng và chuyên nghiệp
Theo Luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

