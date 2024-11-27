Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn PDCA - Văn Phòng Đại Diện HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 206 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Telesale tư vấn khách hàng đã mua vé chuyên sâu tại lớp mua vé đi kèm cho nhân sự với giá ưu đãi.

- Chốt sale quan tâm / tiềm năng sau khóa học.

- Hỗ trợ tư vấn thêm sau khoá học , Gửi thêm thông tin , liên hệ tư vấn , gặp mặt trực tiếp để chốt thành công hợp đồng , soạn hợp đồng , thu tiền.

- Telesale khóa cấp trung ( BH & CSKH , NQLCN ,… ).

- Đặt bàn tư vấn ( Khóa chuyên sâu ( Tự động hóa doanh nghiệp + CLDNDD ) , Khóa cấp trung , combo ) tại gian hàng GPLĐ , Gian hàng đối tác...

- Tham gia các cuộc họp của công ty khi có liên quan

- Làm thêm các công việc của công ty khi được giao theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng sử dụng máy vi tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet.

- Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, hòa nhã

- Khả năng xử lý tình huống tốt, khéo léo, hiểu biết

Ưu tiên:

- Nắm rõ về các khóa học, gói tư vấn

- Kỹ năng thương lượng đàm phán

- Quản lý nhiều đầu mục công việc cùng một lúc

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn PDCA - Văn Phòng Đại Diện HCM Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: LCB + Hoa Hồng.

+ Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

+ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

+ Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

+ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Quyền lợi khác

Được cung cấp data để telesales

Được cung cấp hotline để telesales.

Được đến các lớp học của PDCA để học hỏi và tư vấn.

Được đào tạo để nâng cao trình độ

Đề xuất với cấp trên những giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn PDCA - Văn Phòng Đại Diện HCM

