Tuyển Nhân viên kinh doanh Alpha Powered By Aia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Now Zone Plaza, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

· Tìm kiếm khách hàng: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng có tiềm năng hoặc đang có nhu cầu cần tư vấn tìm mua bảo hiểm phù hợp thông qua các kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, hoặc gặp gỡ trực tiếp.

·

Tìm kiếm khách hàng:

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng có tiềm năng hoặc đang có nhu cầu cần tư vấn tìm mua bảo hiểm phù hợp thông qua các kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, hoặc gặp gỡ trực tiếp.

· Phân tích nhu cầu khách hàng: Lắng nghe chia sẻ về nhu cầu của khách hàng và đặt câu hỏi để hiểu rõ về tình hình tài chính, mục tiêu cuộc sống, và những lo ngại của khách hàng.

Phân tích nhu cầu khách hàng:

Lắng nghe chia sẻ về nhu cầu của khách hàng và đặt câu hỏi để hiểu rõ về tình hình tài chính, mục tiêu cuộc sống, và những lo ngại của khách hàng.

· Tư vấn sản phẩm: Giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, so sánh ưu nhược điểm của từng sản phẩm để khách hàng.

Tư vấn sản phẩm:

Giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, so sánh ưu nhược điểm của từng sản phẩm để khách hàng.

· Hoàn tất hợp đồng: Tư vấn hỗ trợ khách hàng điền đơn, cung cấp thông tin cần thiết để hoàn tất thủ tục mua bảo hiểm.

Hoàn tất hợp đồng:

Tư vấn hỗ trợ khách hàng điền đơn, cung cấp thông tin cần thiết để hoàn tất thủ tục mua bảo hiểm.

· Chăm sóc khách hàng: Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng:

Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học,…

·

Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học,…

· Các bạn sinh viên mới ra trường có đam mê về ngành bảo hiểm.

Các bạn sinh viên mới ra trường có đam mê về ngành bảo hiểm.

· Độ tuổi từ 22 trở lên.

Độ tuổi từ 22 trở lên.

· Kỹ năng cơ bản: Giao tiếp, đàm phán, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Kỹ năng cơ bản: Giao tiếp, đàm phán, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Tại Alpha Powered By Aia Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập hấp dẫn từ 08 – 25 triệu/tháng + Hoa hồng + Thưởng tháng, quý, hằng năm.

·

Thu nhập hấp dẫn từ 08 – 25 triệu/tháng + Hoa hồng + Thưởng tháng, quý, hằng năm.

· Hoa hồng theo doanh số cá nhân.

Hoa hồng theo doanh số cá nhân.

· Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau từ 03-06 tháng làm việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau từ 03-06 tháng làm việc.

· Được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng, sản phẩm độc quyền từ AIA

Được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng, sản phẩm độc quyền từ AIA

· Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình.

Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình.

· Môi trường năng động, hiện đại. Không gian xanh, sạch, đẹp.

Môi trường năng động, hiện đại. Không gian xanh, sạch, đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Powered By Aia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin