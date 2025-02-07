Tuyển Nhân viên kinh doanh Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP HCM

- Lên kế hoạch, chiến lược để tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu Tuyển dụng của các Khách hàng là các doanh nghiệp.

- Thiết kế và tư vấn các gói giải pháp tuyển dụng phù hợp, nhằm giải quyết vấn đề tuyển dụng của khách hàng.

- Lên đơn hàng, soạn thảo hợp đồng hỗ trợ kích hoạt dịch vụ đăng tin cho khách hàng .

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu khác của cấp quản lý.

-Bằng cấp: tốt nghiệp từ THPT trở lên

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Kinh doanh (trong đó có ít nhất 6 tháng Telesales).

- Độ tuổi : 22-30

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

- Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén

- Biết tiếp thu, chia sẻ những khó khăn còn vướng mắc

- Thu nhập hấp dẫn, bao gồm: Lương cứng từ 7- 9 triệu đồng + Hoa hồng (5-14% được hưởng tính theo doanh số thực tế hoàn thành, trung bình 10- 25tr )

- Thời gian làm việc: Thứ 2 -> Thứ 6 và 1 Sáng T7 tuần thứ 3 của tháng- Chương trình Review Lương, Thưởng: 1-2 lần/năm

- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí du lịch 1-2 lần/năm

- Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ, Tết.

