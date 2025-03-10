Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

- Gọi điện tư vấn về tình trạng hiện tại của khách hàng, chốt đơn hàng nếu khách hàng có nhu cầu mua

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty

- Chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Không nói ngọng, có khả năng giao tiếp , kỹ năng làm việc nhóm.

- Chăm chỉ, tận tâm, có mong muốn kiếm tiền.

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí Sales

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Mỹ Đình Hà Nội & Lê Văn Lương Hà Nội

Lương cứng cao từ: 6.000.000 VNĐ (Thưởng Doanh số tổng lương lên đến 30.000.0000++ VNĐ/tháng)

Được đào tạo các kỹ năng và chuyên môn

Tham gia BHXH - BHYT và hưởng chính sách phúc lợi theo luật lao động hiện hành

Làm việc trực tiếp tại văn phòng

Có tệp khách hàng ổn định, data mới được MKT cung cấp

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)

