Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 26A Mỹ Đình,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Gọi điện tư vấn về tình trạng hiện tại của khách hàng, chốt đơn hàng nếu khách hàng có nhu cầu mua
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
- Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không nói ngọng, có khả năng giao tiếp , kỹ năng làm việc nhóm.
- Chăm chỉ, tận tâm, có mong muốn kiếm tiền.
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí Sales
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Mỹ Đình Hà Nội & Lê Văn Lương Hà Nội
Lương cứng cao từ: 6.000.000 VNĐ (Thưởng Doanh số tổng lương lên đến 30.000.0000++ VNĐ/tháng)
Được đào tạo các kỹ năng và chuyên môn
Tham gia BHXH - BHYT và hưởng chính sách phúc lợi theo luật lao động hiện hành
Làm việc trực tiếp tại văn phòng
Có tệp khách hàng ổn định, data mới được MKT cung cấp
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
