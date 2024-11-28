Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 8, Số 167 Nguyễn Ngọc Nại,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Phụ trách quản lý và chăm sóc Nhà thuốc/ Phòng khám/ Khách hàng được giao, chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của địa bàn, giữ ổn định và phát triển thị trường.

- Thực hiện tìm kiếm thông tin và thị trường mới, phát triển, mởi rộng hệ thống khách hàng, triển khai tốt các chương trình bán hàng, Marketing của Công ty tới khách hàng;

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm doanh số khoán & tương tác đủ với số lượng khách hàng 15-30 khách/ngày để đạt được mục tiêu.

- Thu thập thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra các đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường...

- Đề ra mục tiêu cụ thể để tăng doanh số của địa phụ trách. Xây dựng mục tiêu làm việc từng tuần/ tháng/ quý và triển khai thực hiện

- Báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng

- Và các công việc khác được phân công.

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân sự chủ động lap top

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

- Khả năng tư duy, phân tích, lý luận tốt.

- Ham học hỏi & sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Có chuyên môn Y Dược là một lợi thế.

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tại Công ty TNHH BeeKing Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: Lương cứng (7-10tr)+ KPI + thưởng doanh số + thưởng Quý/ Năm + lễ, tết, xét tăng lương hàng năm (mức thu nhập dao động từ 8 triệu – 30 triệu và không giới hạn);

- Thử việc được hưởng 100% lương.

- BHXH,BHYT, BHTN (tổng 32%) công ty đóng toàn bộ 100% khi là nhân viên chính thức.

- Chế độ nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định của nhà nước và công ty.

- Thưởng lễ tết( các ngày 27/2,30/4, Trung thu, 8/3,20/10,1/6, Tết dương lịch, Tết âm lịch, chế độ hỗ trợ nuôi con hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...), thưởng lương tháng thứ 13, thưởng tăng trưởng đột biến và thưởng KPI. Được hưởng chế độ du lịch cao cấp trong và ngoài nước hàng năm;

- Đươc̣ đào tạo bài bản từ A-Z và làm sản phẩm tốt nhất, nổi tiếng trên thi ̣trường Châu Âu;

- Không chỉ tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm, Beeking mà còn sẵn sàng chào đón những ứng viên mới, chưa có kinh nghiệm! Nếu bạn là người tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi và yêu thích mảng kinh doanh, hãy ib ứng tuyển ngay

- Chương trình Đào tạo Toàn Diện: Ứng viên sẽ được đào tạo chuyên sâu ( đào tạo sản phẩm, bệnh học, kĩ năng bán hàng cơ bản và nâng cao), được trao cơ hội phát triển thêm nhờ cơ chế thăng tiến nội bộ: quản lý, nhân viên MKT, Training, ...

- Hỗ trợ và Hướng dẫn: Đội ngũ của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, “Cầm tay chỉ việc”, 28 ngày trở thành Sale Dược thành công.

- Môi Trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện,.. Beeking khuyến khích sự sáng tạo và đềcao ý kiến đóng góp. Đây là một cơ hội tốt để bạn định hình và phát triển sự nghiệp của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BeeKing

