Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA TRIỆU DU BỔN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của công ty đến khách hàng

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Lên đơn hàng, giao hàng theo đơn, thu hồi công nợ.

- Báo cáo, họp, triển khai kế hoạch hàng tháng.

- Thực hiện các nội dung công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Địa điểm làm việc: Lô 15-17 Khu Công nghiệp Tân Tạo Đường Số 1, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ độ tuổi từ 23 - 35

- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng ngành nhựa/ sản xuất (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Chấp nhận di chuyển cho công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: kinh tế, sản xuất, hoặc các ngành có liên quan

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu khó, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA TRIỆU DU BỔN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập căn bản từ: 7 – 8 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực ) + hoa hồng, Tổng thu nhập 20 – 30 triệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Thưởng cao khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phụ cấp cơm trưa

- Hỗ trợ các chi phí khác: hỗ trợ chi phí điện thoại, chi phí công tác

- Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, có nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến.

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA TRIỆU DU BỔN

