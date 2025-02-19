Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 4 - 6 - 8 – Đường số 1A – KCN Tân Tạo - P. Tân Tạo A – Q.Bình Tân - Tp.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xuất khẩu thủy hải sản, tập trung vào thị trường Mỹ, EU và các thị trường tiềm năng khác.

Duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng quốc tế, tư vấn và chăm sóc khách hàng để gia tăng doanh số.

Đàm phán, thương lượng hợp đồng, giá cả, điều khoản thương mại với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, kho vận, xuất nhập khẩu) để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi, phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng giá cả, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch và xuất khẩu.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược phát triển thị trường cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm trong kinh doanh xuất khẩu thủy hải sản.

Trình độ: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành Kinh tế, Kinh doanh Quốc tế, Thương mại, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt (có thể giao tiếp, đàm phán, soạn thảo hợp đồng).

Kinh nghiệm tìm kiếm và phát triển khách hàng quốc tế.

Hiểu biết về thị trường xuất khẩu thủy hải sản, đặc biệt là Mỹ & EU.

Nắm vững quy trình xuất nhập khẩu, logistics, chứng nhận thủy sản.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tư duy nhạy bén, chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: gồm Lương CB thoả thuận theo năng lực+ hoa hồng + thưởng theo doanh số=> Từ 8 Triệu - 30 Triệu/Tháng

Được đào tạo chuyên sâu về thị trường, khách hàng và kỹ năng xuất khẩu.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh tại bệnh viện quốc tế trong nước.

Chế độ tăng lương theo năng lực /định kỳ của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với khách hàng quốc tế.

Hàng năm được tham gia các triển lãm Thuỷ sản thực phẩm quốc tế ở nước ngoài như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm đến các hoạt động nội bộ để chăm lo đời sống tinh thần của mọi người như:

+ Hỗ trợ cơm trưa văn phòng cho nhân viên

+ Tổ chức sinh nhật ấm cúng với sự tham gia đông đủ đồng nghiệp.

+ Các buổi tiệc Tân niên và Tất niên đầy ắp tiếng cười với các trò chơi bốc thăm may mắn.

+ Du lịch và Teambuilding 01 đến 02 lần/năm (01 lần trong nước, 01 lần ngoài nước) với các hoạt động gắn kết nội bộ vô cùng hào hứng và hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.