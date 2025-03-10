Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 108 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Liên hệ khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Taobao, 1688, trên shopee, lazada

Gọi điện hoặc nhắn tin zalo tiếp cận các chủ cửa hàng trên shopee, lazada, những người có nhu cầu nhập hàng

Phân tích và tìm kiếm khách hàng muốn nhập hàng

Liên hệ shop Trung, đàm phán, báo giá và thương lượng cùng khách hàng

Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn 1688, taobao,...

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)

Không Yêu Cầu Tiếng Trung

Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập

Thích kinh doanh hàng Trung

Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 đến 35 triệu (LCB 5 triệu + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày ngày, tuần, quý)

Được hỗ trợ sim và chi phí điện thoại hàng tháng.

Được tham gia các khóa học và buổi đào tạo do công ty tổ chức

Đi du lịch trong nước, ngoài nước 1 năm/2 lần

Liên hoan ăn uống hàng tháng, thưởng nghỉ lễ tết

Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước, làm quen với nguồn hàng bên Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG

