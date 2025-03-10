Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG
Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 108 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu
Liên hệ khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Taobao, 1688, trên shopee, lazada
Gọi điện hoặc nhắn tin zalo tiếp cận các chủ cửa hàng trên shopee, lazada, những người có nhu cầu nhập hàng
Phân tích và tìm kiếm khách hàng muốn nhập hàng
Liên hệ shop Trung, đàm phán, báo giá và thương lượng cùng khách hàng
Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn 1688, taobao,...
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.
Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)
Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 đến 35 triệu (LCB 5 triệu + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày ngày, tuần, quý)
Được hỗ trợ sim và chi phí điện thoại hàng tháng.
Được tham gia các khóa học và buổi đào tạo do công ty tổ chức
Đi du lịch trong nước, ngoài nước 1 năm/2 lần
Liên hoan ăn uống hàng tháng, thưởng nghỉ lễ tết
Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước, làm quen với nguồn hàng bên Trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG
