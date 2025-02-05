Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Tâm An Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51/30 Cống Lở, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

- Phụ trách giới thiệu các sản phẩm đến các nhà thuốc trên địa bàn được giao.

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với Khánh hàng.

- Đảm bảo độ phủ tại khu vực được bàn giao.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

- Khu vực làm việc:

+ HCM: Tân Phú, Tân Bình, Q7, Q8, Q6, Q10, Nhà Bè, Cần Giờ...

+ Miền Đông: Bình Phước.

+ Miền Tây: Kiên Giang, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cà Mau.

+ Miền Trung: Phú Yên, Bắc Huế, Quãng Ngãi, Khánh Hòa, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không Yêu cầu kinh nghiệm (Công ty sẽ hướng dẫn, training, đào tạo lại ngay từ đầu)

- Tốt nghiệp THPT trở lên (KHÔNG YÊU CẦU BẰNG DƯỢC)

- Có kinh nghiệm làm trình dược viên, sales là một lợi thế

- Siêng năng, chịu khó, không ngại đi thị trường

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tâm An Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng (18% - 20%)

- Thời gian làm việc tự do, linh động

- Chế độ chính sách lương thưởng không giới hạn (thưởng tuần + thưởng tháng + thưởng độ phủ + ...)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước và luật lao động

- Được họp mặt, đi du lịch với công ty, thưởng sinh nhật, lễ tết...

- Thị trường có sẵn trên 100 khách hàng / khu vực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Tâm An Pharma

