Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Công Nghiệp Tân Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 230/4 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

1. Tìm kiếm khách hàng, xây dựng và duy trì quan hệ tốt khách hàng.

2. Tư vấn thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty.

3. Làm báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng.

4. Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giọng nói dễ nghe, nhiệt tình, siêng năng, hòa đồng, vui vẻ.

2. Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục và thương lượng.

3. Năng động, ham học hỏi, hiệu quả làm việc cao.

4. Nhạy bén xử lý tình huống, làm việc độc lập, làm việc nhóm.

5. Chủ động trong công việc và linh hoạt trong xử lý tình huống.

6. Thái độ làm việc nghiêm túc, biết tạo áp lực và trách nhiệm cho bản thân

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Công Nghiệp Tân Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 07 đến 15 triệu đồng tùy vào năng lực bán hàng + % hoa hồng

2. Thưởng tháng lương thứ 13 + lễ / tết (theo năng lực)

3. Được thưởng doanh số theo quý/ năm nếu doanh số bán hàng đạt hoặc vượt chỉ tiêu.

4. Nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm sẽ được công ty thưởng một chuyến du lịch kết hợp tham quan nhà máy sản xuất.

5. Được nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết và hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định.

6. Có 12 ngày phép / năm

7. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: phụ cấp tiền ăn, tiền điện thoại, sinh nhật, du lịch hằng năm, ...

8. Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc và xử lý tình huống cùng các kỹ năng mềm khác để thành công trong cuộc sống.

9. Công việc ổn định và lâu dài

10. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 8h – 17h00, nghỉ trưa 1h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Công Nghiệp Tân Hưng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin