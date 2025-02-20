Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hỗ trợ hoạt động kinh doanh
Quản lý và chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ marketing & truyền thông
Quản lý hồ sơ và báo cáo
Hỗ trợ công việc nội bộ phòng kinh doanh
- Làm việc từ 8g00 – 17g00 ( thứ 2 – 6, thứ 7 làm nửa buổi)
Địa chỉ làm việc : 28 Mai Chí Thọ, An Phú, TP. Thủ Đức ( quận 2 cũ ), TP.HCM
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết về content;
Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8,5 triệu -15 triệu
- Lương tháng 13, thưởng lễ,hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
