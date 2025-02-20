Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Quản lý và chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ marketing & truyền thông

Quản lý hồ sơ và báo cáo

Hỗ trợ công việc nội bộ phòng kinh doanh

- Làm việc từ 8g00 – 17g00 ( thứ 2 – 6, thứ 7 làm nửa buổi)

Địa chỉ làm việc : 28 Mai Chí Thọ, An Phú, TP. Thủ Đức ( quận 2 cũ ), TP.HCM

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết về content;

- Quản lý và chăm sóc khách hàng

- Biết triển khai các yêu cầu liên quan đến Marketing;

- Tốt nghiệp cao đẳng-tuổi từ 23-28 tuổi

Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8,5 triệu -15 triệu

- Được tham gia BHXH theo luật lao động;

- Lương tháng 13, thưởng lễ,hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Phố Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin