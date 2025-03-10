Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 198 Thái Thịnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Tiếp nhận & xử lý tin nhắn, bình luận từ khách hàng
- Liên hệ với khách hàng qua điện thoại theo Data có sẵn để tư vấn sản phẩm phù hợp
- Chốt đơn & theo dõi đơn hàng
- Cập nhật thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi để tư vấn hiệu quả
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số cá nhân

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, linh hoạt, xử lý tình huống tốt
- Chủ động: Có tinh thần trách nhiệm cao, tự giác trong công việc
- Sử dụng thành thạo công cụ cơ bản (Facebook, Zalo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo hiệu quả kinh doanh: Lương Cứng + % hoa hồng + Thưởng doanh số ( 8 - 50tr/ tháng)
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, Kỹ năng bán hàng & xử lý tình huống chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

