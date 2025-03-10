Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 198 Thái Thịnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Tiếp nhận & xử lý tin nhắn, bình luận từ khách hàng

- Liên hệ với khách hàng qua điện thoại theo Data có sẵn để tư vấn sản phẩm phù hợp

- Chốt đơn & theo dõi đơn hàng

- Cập nhật thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi để tư vấn hiệu quả

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số cá nhân

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

- Chủ động: Có tinh thần trách nhiệm cao, tự giác trong công việc

- Sử dụng thành thạo công cụ cơ bản (Facebook, Zalo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo hiệu quả kinh doanh: Lương Cứng + % hoa hồng + Thưởng doanh số ( 8 - 50tr/ tháng)

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, Kỹ năng bán hàng & xử lý tình huống chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.