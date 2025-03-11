Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Mescells làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT20 - 21 - 22 số 204 Nguyễn Tuân, Nhân Chính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Đón tiếp – tư vấn khách hàng

- Đón tiếp, giới thiệu và tư vấn khách hàng các dịch vụ tại phòng khám theo đúng quy trình, quy định.

- Tư vấn khách hàng đảm bảo tỉ lệ chốt đơn theo KPI trưởng bộ phận đề ra theo tháng/quý/năm (Tỉ lệ chốt liệu trình, doanh số trung bình đơn …)

Chăm sóc khách hàng (Trước – trong – sau liệu trình)

- Chăm sóc khách hàng trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình điều trị và tiếp tục chăm sóc sau điều trị để tái tục dịch vụ.

Báo cáo

- Báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

-Thực hiện các công việc khác phù hợp theo vị trí theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ TPHT trở l

Tư duy thương mại; định hướng kết quả và khách hàng; Kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ;

Kỹ năng kinh doanh, giao tiếp và đàm phán xuất sắc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc và phát triển doanh số.

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Mescells Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:Thỏa thuận khi phỏng vấn từ8.000.000 -14.000.000 VND/tháng tuỳ theo kinh nghiệm.

Cơ chế riêng cho vị trí : Theo cơ chế đã được CEO phê duyệt

Thưởng:

Hoa hồng theo số lượng hoặc doanh thu của khách hàng;

Thưởng lương tháng thứ 13;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật theo quy định Công ty;

Thưởng theo quy định của Công ty áp dụng cho từng vị trí.

Hỗ trợ chi phí ăn trưa: 40.000 VND/bữa (Có đầu bếp nấu tại bếp ăn Công ty);

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Bảo hiểm, đào tạo, thưởng và nâng lương theo năng lực;

Các hoạt động nội bộ hàng tháng/ năm: sinh nhật, liên hoan, du lịch, YEP...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Mescells

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin