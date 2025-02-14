Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cotana Group, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Tìm kiếm thông tin dự án, khách hàng (chủ yếu Trung Quốc, Đài Loan), xử lý thông tin và bán được sản phẩm cho thương vụ mình phụ trách, có bộ phận kỹ thuật hỗ trợ, có quản lý sales hỗ trợ tới khi có khả năng làm việc độc lập.

- Quản lý quá trình thực hiện thương vụ.

- Tìm kiếm khai thác nguồn khách hàng Trung Quốc, Đài Loan, tiếp thị & phát triển thương hiệu, cung cấp thông tin về thị trường, thiết lập, duy trì phát triển quan hệ khách hàng, dịch vụ hậu mãi.

- Đại diện bán hàng cho các nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà sản xuất nước ngoài;

- Bán và tổ chức bán các sản phẩm trong phân đoạn thị trường được giao;

- Lập và triển khai kế hoạch bán hàng hiệu quả, kiểm soát phân đoạn thị trường;

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học. Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, tiếng Trung

Yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm, ứng viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và phương pháp bán hàng 2B2.

Tuổi: 23-31. Giới tính: Nam/Nữ. Ưu tiên Nữ.

Bắt buộc TiếngTrungthành thạo(Làm việc với đối tác nước ngoài)

Có kỹ năng phát triển thị trường và bán hàng kỹ thuật.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty.

Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng hàng quý,năm,phụ cấp hàng thángtheo quy định của công ty.

Lương tháng 13-14theo quy chế công ty.

Du lịch 2 lần/năm.

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo Quy định của Pháp luật lao động hiện hành.

Lương: Thỏa thuận. Bao gồm: lương cứng + với hoa hồng (8tr - 50tr )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt

