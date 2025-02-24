Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- C13/QV50 Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Xây dựng mối quan hệ; chăm sóc, tư vấn bán hàng
- Lập kế hoạch và phân loại khách hàng, lên chương trình chăm sóc bán hàng phù hợp theo từng đối tượng nhằm gia tăng tỷ lệ chuyển đổi
- Triển khai các hoạt động, chương trình làm việc nhằm chăm sóc, duy trì, phát triển hệ thống các đối tác B2B, B2C hiện có
- Khai thác và phát triển thị trường khu vực được bàn giao.
- Thống kê và nắm rõ các chỉ số về quy mô các đối tác B2B, B2C, chủ đầu tư, quản lý xin giấy phép xây dựng và các công ty thang máy tại địa bàn được giao.
- Cập nhật thông tin thị trường thang máy và các xu hướng thị trường xây dựng.
- Phối hợp với nhân sự Account (phụ trách phần kỹ thuật) tư vấn sản phẩm, giải pháp nhằm chăm sóc khách hàng tốt và chốt sales đảm bảo các mục tiêu kinh doanh đã được giao.
- Phối hợp với cùng với các nhân sự phòng kinh doanh và các phòng ban công ty trong quá trình tư vấn khách hàng, chăm sóc trước và sau khi ký hợp đồng
- Phối hợp, trao đổi công việc với Giám Đốc Kinh Doanh để chốt giao dịch.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
- Mối quan hệ trong ngành là một lợi thế
- Chịu khó học hỏi và tìm hiểu, tự tin, tham vọng và muốn thể hiện bản thân trong lĩnh vực kinh doanh rất tiềm năng.
- Thái độ làm việc tích cực và khả năng chịu được áp lực, hướng tới các mục tiêu.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng... hoặc các ngành khác có liên quan là một điểm cộng.
- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh và có sự đam mê kinh doanh, nhiệt huyết với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản thỏa thuận theo năng lực (từ 8 triệu), thu nhập không giới hạn > 30 triệu
- Chính sách hoa hồng hấp dẫn.
- Thưởng nóng hấp dẫn
- Môi trường an toàn, hợp tác và được sự hỗ trợ để phát huy tối đa khả năng của nhân viên.
- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kiến thức xây dựng, kỹ năng bán hàng
- Cơ hội được học hỏi, nâng cao trình độ và được đào tạo các khóa học bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn do công ty tài trợ
- Cơ hội thăng tiến và phát triển công việc lên các vị trí quản lý cao.
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm) và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước và thỏa ước lao động của công ty (lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, lễ, tết,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thang Máy Hưng Thịnh Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C13/QV 50 Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

