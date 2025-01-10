Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mức lương
8 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 6 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng
Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng
Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 8 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 28
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ngoại hình ưa nhìn
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng
Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng xã hội ( tiktok, facebook, zalo,..) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm
Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...
Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

