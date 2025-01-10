Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Nhân viên kinh doanh

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng

Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng

Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 28

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ngoại hình ưa nhìn

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng

Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng xã hội ( tiktok, facebook, zalo,..) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

