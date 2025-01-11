Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 80 Triệu
Kết nối tới khách hàng theo data có sẵn từ công ty
Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng & thực hiện CSKH
CSKH sau bán hàng để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
Xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ khách hàng để thuyết phục họ sử dụng sản phẩm.
Phát triển chiến lược bán hàng và kế hoạch tiếp thị sản phẩm.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng hàng tuần.
Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm và sự kiện của công ty.
Với Mức Lương 8 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi và làm việc dưới áp lực.
Độ tuổi: 22 – 35 tuổi.
Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình sáng là một lợi thế.
Từng làm ở các vị trí CSKH/Tele/Sale.
Sức khỏe tốt, ngoại hình sáng sủa, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có tính thuyết phục.
Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Vui vẻ, hòa đồng, lạc quan với đồng nghiệp và các mối quan hệ xung quanh.
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.
Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định
Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm. tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
