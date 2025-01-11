Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 80 Triệu

Mức lương 8 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kết nối tới khách hàng theo data có sẵn từ công ty

Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng & thực hiện CSKH

CSKH sau bán hàng để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ khách hàng để thuyết phục họ sử dụng sản phẩm.

Phát triển chiến lược bán hàng và kế hoạch tiếp thị sản phẩm.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng hàng tuần.

Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm và sự kiện của công ty.

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: bảo hiểm, bất động sản, ngân hàng, ô tô hoặc các ngành liên quan đến tư vấn, đàm phán.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi và làm việc dưới áp lực.

Độ tuổi: 22 – 35 tuổi.

Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình sáng là một lợi thế.

Từng làm ở các vị trí CSKH/Tele/Sale.

Sức khỏe tốt, ngoại hình sáng sủa, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có tính thuyết phục.

Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Vui vẻ, hòa đồng, lạc quan với đồng nghiệp và các mối quan hệ xung quanh.

Thu nhập: Lương cơ bản: 8.000.000 + hoa hồng + thưởng nóng – tổng thu nhập từ 15.000.000 – 75.000.000

Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định

Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm. tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

