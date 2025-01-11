Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 80 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 80 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam

Mức lương
8 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 80 Triệu

Kết nối tới khách hàng theo data có sẵn từ công ty
Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng & thực hiện CSKH
CSKH sau bán hàng để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
Xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ khách hàng để thuyết phục họ sử dụng sản phẩm.
Phát triển chiến lược bán hàng và kế hoạch tiếp thị sản phẩm.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng hàng tuần.
Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm và sự kiện của công ty.

Với Mức Lương 8 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: bảo hiểm, bất động sản, ngân hàng, ô tô hoặc các ngành liên quan đến tư vấn, đàm phán.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi và làm việc dưới áp lực.
Độ tuổi: 22 – 35 tuổi.
Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình sáng là một lợi thế.
Từng làm ở các vị trí CSKH/Tele/Sale.
Sức khỏe tốt, ngoại hình sáng sủa, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có tính thuyết phục.
Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Vui vẻ, hòa đồng, lạc quan với đồng nghiệp và các mối quan hệ xung quanh.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản: 8.000.000 + hoa hồng + thưởng nóng – tổng thu nhập từ 15.000.000 – 75.000.000
Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.
Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định
Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm. tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam

Công Ty TNHH Truyền Thông Marketing Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 11A Đường D5 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

