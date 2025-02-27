Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Công ty TNHH Viêt Dũng Sài Gòn, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình Công ty
Lập phiếu xuất kho và theo dõi thu hồi công nợ với khách hàng
Sắp xếp điều phối xe giao hàng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận .
=> Làm việc theo giờ Hành chính từ 8h00 - 17h00 (Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng ngoài các ngày chủ nhật)
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiếu 1 năm
Giao tiếp tốt với khách hàng và tác nghiệp với các bộ phận
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm tối thiếu 1 năm
Giao tiếp tốt với khách hàng và tác nghiệp với các bộ phận
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn cơm ca tại Công ty.
Phụ cấp xăng xe 300.000đ/tháng
Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng sau khi tiếp nhận chính thức.
Thưởng quý 3 tháng/lần từ 30 - 35% lương
Thưởng lễ, tết, khám sức khỏe, du lịch định kỳ tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Công ty.
Định kỳ tăng lương 01 lần/ năm
Phụ cấp xăng xe 300.000đ/tháng
Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng sau khi tiếp nhận chính thức.
Thưởng quý 3 tháng/lần từ 30 - 35% lương
Thưởng lễ, tết, khám sức khỏe, du lịch định kỳ tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Công ty.
Định kỳ tăng lương 01 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI