Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công ty TNHH Viêt Dũng Sài Gòn, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình Công ty
Lập phiếu xuất kho và theo dõi thu hồi công nợ với khách hàng
Sắp xếp điều phối xe giao hàng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận .
=> Làm việc theo giờ Hành chính từ 8h00 - 17h00 (Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng ngoài các ngày chủ nhật)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiếu 1 năm
Giao tiếp tốt với khách hàng và tác nghiệp với các bộ phận
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn cơm ca tại Công ty.
Phụ cấp xăng xe 300.000đ/tháng
Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng sau khi tiếp nhận chính thức.
Thưởng quý 3 tháng/lần từ 30 - 35% lương
Thưởng lễ, tết, khám sức khỏe, du lịch định kỳ tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Công ty.
Định kỳ tăng lương 01 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C4-7, Đường D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung , Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

