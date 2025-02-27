Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty TNHH Viêt Dũng Sài Gòn, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình Công ty

Lập phiếu xuất kho và theo dõi thu hồi công nợ với khách hàng

Sắp xếp điều phối xe giao hàng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận .

=> Làm việc theo giờ Hành chính từ 8h00 - 17h00 (Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng ngoài các ngày chủ nhật)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiếu 1 năm

Giao tiếp tốt với khách hàng và tác nghiệp với các bộ phận

Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn cơm ca tại Công ty.

Phụ cấp xăng xe 300.000đ/tháng

Được nghỉ 02 ngày thứ 7/ tháng sau khi tiếp nhận chính thức.

Thưởng quý 3 tháng/lần từ 30 - 35% lương

Thưởng lễ, tết, khám sức khỏe, du lịch định kỳ tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Công ty.

Định kỳ tăng lương 01 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

