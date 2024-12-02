Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 2 ngõ 36 Trung Hòa, P. Trung Hòa|P. 16, Quận 8|TP Nha Trang|Hải Phòng, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Vệ sinh sản phẩm và POSM. Đảm bảo sản phẩm và POSM luôn sạch s
Thông tin giá và CTKM (nếu có) của từng sản phẩm phải đúng và rõ ràng
Hàng tồn kho (theo mẫu) và hình ảnh trưng bày tại từng siêu thị
Báo cáo hàng khuyến mãi (nếu có chương trình)
Làm việc với siêu thị, cửa hàng để đặt thêm hàn
Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng
có tuyển Chính Thức và Thời Vụ Tết
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ
Độ tuổi từ18 –35 tuổi
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực và chịu được áp lực tốt.
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là rượu, bia, nước giải khát.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Độ tuổi từ18 –35 tuổi
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực và chịu được áp lực tốt.
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là rượu, bia, nước giải khát.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn + Phụ cấp
Hàng năm du lịch trong nước và nước ngoài định kỳ 2 lần/ năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo kỹ năng làm việc.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi củangười lao động theo quy định.
Hàng năm du lịch trong nước và nước ngoài định kỳ 2 lần/ năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo kỹ năng làm việc.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi củangười lao động theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI