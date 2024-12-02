Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 2 ngõ 36 Trung Hòa, P. Trung Hòa|P. 16, Quận 8|TP Nha Trang|Hải Phòng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Vệ sinh sản phẩm và POSM. Đảm bảo sản phẩm và POSM luôn sạch s

Thông tin giá và CTKM (nếu có) của từng sản phẩm phải đúng và rõ ràng

Hàng tồn kho (theo mẫu) và hình ảnh trưng bày tại từng siêu thị

Báo cáo hàng khuyến mãi (nếu có chương trình)

Làm việc với siêu thị, cửa hàng để đặt thêm hàn

Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng

có tuyển Chính Thức và Thời Vụ Tết

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ

Độ tuổi từ18 –35 tuổi

Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực và chịu được áp lực tốt.

Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là rượu, bia, nước giải khát.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn + Phụ cấp

Hàng năm du lịch trong nước và nước ngoài định kỳ 2 lần/ năm

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo kỹ năng làm việc.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi củangười lao động theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

