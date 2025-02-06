Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lotte Center 54 P. Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng
Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ
Trưng bày hàng hóa theo quy định
Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế, không vướng bận lịch học
Nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt
Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao
Nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt
Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, thời trang, thể thao
Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-9tr/ tháng
Làm việc 6 ngày/tuần (nghỉ xoay ca 1 ngày/tuần)
Lương cứng + Phụ cấp trách nhiệm + Phụ cấp tiếng anh + Thưởng doanh số
Thử việc 01 tháng hướng 100% lương
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến ca
Phụ cấp tiếng Anh (nếu có)
Làm việc 6 ngày/tuần (nghỉ xoay ca 1 ngày/tuần)
Lương cứng + Phụ cấp trách nhiệm + Phụ cấp tiếng anh + Thưởng doanh số
Thử việc 01 tháng hướng 100% lương
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến ca
Phụ cấp tiếng Anh (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI