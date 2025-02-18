Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 90 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG
- Hà Nội:
- 23, TT04 Hàm Nghi, KĐT Mon City, P. Mỹ Đình 2,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 90 Triệu
Tư vấn & bán hàng: Chủ động liên hệ khách hàng qua điện thoại, email để tư vấn về khoá học. (Data cty chạy quảng cáo khách net tỷ lệ chốt cao, hh cao)
Khai thác & chăm sóc khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Theo dõi & báo cáo: Quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM và báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần.
Hỗ trợ triển khai chiến lược: Đóng góp ý kiến và phối hợp với đội nhóm để nâng cao hiệu quả bán hàng.
Thời gian làm việc: Thứ 2- hết sáng t7 (8H sáng đến 5:30 chiều), khôg cần chấm công
Với Mức Lương 8 - 90 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp: Giọng nói rõ ràng, tự tin, thuyết phục tốt.
Tinh thần làm việc: Chủ động, kiên trì, nhiệt tình với mục tiêu doanh số.
Độ tuổi: Ưu tiên nữ, trẻ tuổi năng động
Công cụ: Biết sử dụng cơ bản các ứng dụng văn phòng là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng dịp lễ
Được hỗ trợ tiền ăn trưa và gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
