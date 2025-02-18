Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 90 Triệu

Mức lương 8 - 90 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 23, TT04 Hàm Nghi, KĐT Mon City, P. Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 90 Triệu

Tư vấn & bán hàng: Chủ động liên hệ khách hàng qua điện thoại, email để tư vấn về khoá học. (Data cty chạy quảng cáo khách net tỷ lệ chốt cao, hh cao)

Khai thác & chăm sóc khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Theo dõi & báo cáo: Quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM và báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần.

Hỗ trợ triển khai chiến lược: Đóng góp ý kiến và phối hợp với đội nhóm để nâng cao hiệu quả bán hàng.

Thời gian làm việc: Thứ 2- hết sáng t7 (8H sáng đến 5:30 chiều), khôg cần chấm công

Với Mức Lương 8 - 90 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí sale

Kỹ năng giao tiếp: Giọng nói rõ ràng, tự tin, thuyết phục tốt.

Tinh thần làm việc: Chủ động, kiên trì, nhiệt tình với mục tiêu doanh số.

Độ tuổi: Ưu tiên nữ, trẻ tuổi năng động

Công cụ: Biết sử dụng cơ bản các ứng dụng văn phòng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Không nợ lương

Được thưởng dịp lễ

Được hỗ trợ tiền ăn trưa và gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT HƯNG

