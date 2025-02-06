Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 1,000 USD

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion

Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 12, đường 10, Khu Công Nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,000 USD

Nhựa Zion Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế & sản xuất khuôn mẫu, gia công các sản phẩm nhựa yêu cầu độ chính xác cao và sơn phủ bề mặt nhựa, chúng tôi tự hào hợp tác cùng nhiều đối tác lớn tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, chúng tôi đang tìm kiếm một vị trí Kinh doanh Xuất khẩu nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:
Nhựa Zion Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế & sản xuất khuôn mẫu, gia công các sản phẩm nhựa yêu cầu độ chính xác cao và sơn phủ bề mặt nhựa, chúng tôi tự hào hợp tác cùng nhiều đối tác lớn tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, chúng tôi đang tìm kiếm một vị trí
Kinh doanh Xuất khẩu
nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Chủ động tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường quốc tế cho công ty.
- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm của công ty trên các trang mạng quốc tế và các kênh truyền thông khác.
- Xử lý phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Nghiên cứu thị trường khu vực và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng tiềm năng và các nhà cung cấp quan trọng.
- Trực tiếp nhận các hợp đồng, đơn hàng, hoàn thiện thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu.
- Quản lý đơn hàng, lựa chọn phương tiện vận chuyển và theo dõi quá trình giao hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, maketing quốc tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
1. Trình độ:
2. Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất Khuôn/ đúc Nhựa là một lợi thế.
2. Kinh nghiệm:

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion

Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12, đường 10, Khu Công Nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-800-1-000-thang-tai-bac-ninh-job308227
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 59 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 36 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo Linh ADD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo Linh ADD
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG PNT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG PNT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanacans
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thang máy Atvin làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 60 Triệu Công ty TNHH thang máy Atvin
11 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP Việt Nam
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP Việt Nam
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm