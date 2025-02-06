Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Zion làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 1,000 USD

Nhựa Zion Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế & sản xuất khuôn mẫu, gia công các sản phẩm nhựa yêu cầu độ chính xác cao và sơn phủ bề mặt nhựa, chúng tôi tự hào hợp tác cùng nhiều đối tác lớn tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, chúng tôi đang tìm kiếm một vị trí Kinh doanh Xuất khẩu nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhựa Zion Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế & sản xuất khuôn mẫu, gia công các sản phẩm nhựa yêu cầu độ chính xác cao và sơn phủ bề mặt nhựa, chúng tôi tự hào hợp tác cùng nhiều đối tác lớn tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, chúng tôi đang tìm kiếm một vị trí

Kinh doanh Xuất khẩu

nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chủ động tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường quốc tế cho công ty.

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm của công ty trên các trang mạng quốc tế và các kênh truyền thông khác.

- Xử lý phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Nghiên cứu thị trường khu vực và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng tiềm năng và các nhà cung cấp quan trọng.

- Trực tiếp nhận các hợp đồng, đơn hàng, hoàn thiện thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu.

- Quản lý đơn hàng, lựa chọn phương tiện vận chuyển và theo dõi quá trình giao hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.