Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Taihan Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Công Ty TNHH Cáp Taihan Vina
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Cáp Taihan Vina

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P205A, toà Ford Thang Long 6 tầng, số 105 Láng Hạ, P. Láng Hạ, q. Đống Đa, Hà Nội

- Phát triển thị trường cáp điện Trung Quốc, Đài Loan tại Việt Nam
- Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh thực hiện chỉ tiêu công ty đề ra.
- Tìm kiếm khách hàng FDI khối Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong để chào giá, và nhận đơn hàng
- Phối hợp với các phòng ban khác chuẩn bị báo giá, hồ sơ chào thầu, theo dõi và quản lý dự án, đàm phán, soạn thảo và quản lý hợp đồng.
- Theo dõi kế hoạch thanh toán và khoản nợ của khách hàng.
- Báo cáo Trưởng bộ phận bán hàng.

- Giao tiếp tốt Tiếng Trung ( thành thạo giao tiếp )
Giao tiếp tốt Tiếng Trung
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong linh vực kinh doanh, bán hàng, phát triển thị trường (ưu tiên nghành thiết bị điện, hàng công nghiệp)
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
- Năng động, chịu khó, có tính sáng tạo.
- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao trong công việc
- Có thể giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế ( không bắt buộc)
* Địa chỉ làm việc: P205A, toà Ford Thang Long 6 tầng, số 105 Láng Hạ, P. Láng Hạ, q. Đống Đa, HN (toà nhà phía sau)

Công Ty TNHH Cáp Taihan Vina

Công Ty TNHH Cáp Taihan Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 617-621,Điện Biên Phủ,P.25,Q.Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh

Khu Vực

