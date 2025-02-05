Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

I. Mô tả công việc:

- Phát triển tệp khách hàng cá nhân tự tìm kiếm bán sản phẩm xe máy điện, pin xe máy và phụ tùng xe máy điện (nếu có)

- Đảm bảo việc đi thị trường, tự tìm kiếm khách hàng kết nối online , kết nối khách hàng có nhu cầu mua xe máy điện, có thể B2B, B2C, Khách đại lý hoặc các kênh bán hàng khác đem về doanh số cho công ty

- Có khả năng tìm nguồn, tạo nguồn khách hàng chủ động có thể mạnh 1 trong 3 kênh khách cá nhân, khách doanh nghiệp, khách đại lý

- Xe máy điện của Selex là dòng xe có thể tích hợp thùng lạnh, thùng chở hàng ở phía sau, 1 chiếc xe có 2 công năng, vừa có thể chở hàng, vừa có thể chở người, tối ưu có các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giao vận muốn mua xe để vận chuyển. Xe chạy được quãng đường 150km, có thể đổi pin tự động tại các trạm đổi pin không cần sạc, tệp khách hàng chính công ty đã bán: tài xế trong lĩnh vực giao vận như tài xế hãng Grab, Be, Gojek, các doanh nghiệp vận chuyển giao hàngnhư Lazada, Viettet Post.v.v.

- Mức lương cứng 08-12 triệu (offer theo năng lực), hưởng hoàn thành KPI từ 1-2 triệu, thưởng hoa hồng bán xe từ 2-5% tổng doanh số bán xe/tháng

- Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30, nghỉ trưa 1h từ thứ Hai - thứ Sáu, thứ Bảy làm việc cách tuần

II. Quyền lợi