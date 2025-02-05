Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11a/36 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

I. Mô tả công việc:
- Phát triển tệp khách hàng cá nhân tự tìm kiếm bán sản phẩm xe máy điện, pin xe máy và phụ tùng xe máy điện (nếu có)
- Đảm bảo việc đi thị trường, tự tìm kiếm khách hàng kết nối online , kết nối khách hàng có nhu cầu mua xe máy điện, có thể B2B, B2C, Khách đại lý hoặc các kênh bán hàng khác đem về doanh số cho công ty
- Có khả năng tìm nguồn, tạo nguồn khách hàng chủ động có thể mạnh 1 trong 3 kênh khách cá nhân, khách doanh nghiệp, khách đại lý
- Xe máy điện của Selex là dòng xe có thể tích hợp thùng lạnh, thùng chở hàng ở phía sau, 1 chiếc xe có 2 công năng, vừa có thể chở hàng, vừa có thể chở người, tối ưu có các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giao vận muốn mua xe để vận chuyển. Xe chạy được quãng đường 150km, có thể đổi pin tự động tại các trạm đổi pin không cần sạc, tệp khách hàng chính công ty đã bán: tài xế trong lĩnh vực giao vận như tài xế hãng Grab, Be, Gojek, các doanh nghiệp vận chuyển giao hàngnhư Lazada, Viettet Post.v.v.
- Mức lương cứng 08-12 triệu (offer theo năng lực), hưởng hoàn thành KPI từ 1-2 triệu, thưởng hoa hồng bán xe từ 2-5% tổng doanh số bán xe/tháng
- Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30, nghỉ trưa 1h từ thứ Hai - thứ Sáu, thứ Bảy làm việc cách tuần
II. Quyền lợi

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

