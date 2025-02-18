Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dragon Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 4,000 USD

Công Ty Cổ Phần Dragon Global
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dragon Global

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dragon Global

Mức lương
800 - 4,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 800 - 4,000 USD

• Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng trong lĩnh vực bánh, kẹo, thạch, đồ uống…
bánh, kẹo, thạch, đồ uống
• Xây dựng mối quan hệ với các nhà máy sản xuất thực phẩm.
• Đàm phán hợp đồng, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 800 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu thực phẩm.
1-2 năm
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Ưu tiên
giao tiếp tiếng Anh
QUYỀN LỢI:
• Thu nhập từ 50 triệu/tháng (Lương cơ bản 12 triệu + thưởng theo doanh số).
Thu nhập từ 50 triệu/tháng
Lương cơ bản 12 triệu + thưởng theo doanh số
• Cơ hội phát triển sự nghiệp, trở thành key member của Dragon Global.
Cơ hội phát triển sự nghiệp
• Được tham gia triển lãm quốc tế, làm việc với các đối tác lớn trong ngành.
Được tham gia triển lãm quốc tế

Tại Công Ty Cổ Phần Dragon Global Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dragon Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dragon Global

Công Ty Cổ Phần Dragon Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Nam Cường Building, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

