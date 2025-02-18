Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dragon Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 4,000 USD

Mức lương 800 - 4,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 800 - 4,000 USD

• Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng trong lĩnh vực bánh, kẹo, thạch, đồ uống…

• Xây dựng mối quan hệ với các nhà máy sản xuất thực phẩm.

• Đàm phán hợp đồng, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 800 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu thực phẩm.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập từ 50 triệu/tháng (Lương cơ bản 12 triệu + thưởng theo doanh số).

• Cơ hội phát triển sự nghiệp, trở thành key member của Dragon Global.

• Được tham gia triển lãm quốc tế, làm việc với các đối tác lớn trong ngành.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin