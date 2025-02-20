Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÔ HẠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

• Khảo sát và thu thập thông tin thị trường, bao gồm xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

• Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường để nhận diện các cơ hội kinh doanh tiềm năng và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong khu vực phụ trách, từ đó mở rộng mạng lưới khách hàng và phát triển thị trường.

• Trực tiếp gặp gỡ khách hàng để giới thiệu và tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty, đồng thời thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm.

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ sau bán hàng, đồng thời củng cố mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty.

• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần ( Nghỉ Chủ Nhật)

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 17h30 ( Nghỉ trưa 1 tiếng).