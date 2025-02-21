Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

- Chủ động tìm kiếm các nhãn hàng và doanh nghiệp có nhu cầu về truyền thông, marketing và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.).

- Khai thác cơ hội hợp tác từ các gian hàng và thương hiệu trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok v.v.).

- Tư vấn dịch vụ booking KOLs, influencer marketing và các giải pháp quảng cáo trực tuyến phù hợp với nhu cầu khách hàng.

2. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

- Cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng về marketing và quảng cáo dựa trên nhu cầu thực tế của họ.

3. Đàm phán và ký kết hợp đồng:

- Thực hiện các cuộc gặp mặt, đàm phán và thương thảo các hợp đồng với khách hàng.

- Đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thống nhất và tiến hành ký kết hợp đồng.

4. Quản lý và theo dõi tiến độ dự án:

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo các chiến dịch quảng cáo và booking KOLs được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ các chiến dịch tới khách hàng.