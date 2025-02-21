Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH V&V làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH V&V
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hỗ trợ bán các sản phẩm của công ty
Đảm bảo quầy hàng luôn đầy đủ mã hàng, chủng loại, qui cách theo quy định, đảm bảo doanh số mục tiêu.
Chủ động đề xuất các Chương trình khuyến mãi/ Sampling/ Event để bán hàng hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành FMCG. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
• Chịu khó, nhanh nhẹn
Tại Công ty TNHH V&V Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH V&V
