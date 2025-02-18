Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Index làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

1. Đảm bảo mục tiêu doanh thu

• Lập phương án kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu của công ty.

• Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

• Phát triển, khai thác và quảng bá các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

2. Tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng

• Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng: Lập và thực hiện phương án tiếp cận khách hàng, phương án bán hàng

• Theo dõi công nợ khách hàng

3. Báo giá cho khách hàng, chốt đơn hàng, yêu cầu đặt hàng

• Căn cứ theo báo giá của phòng mua hàng cung cấp để lên báo giá cho khách hàng.

• Xác định rõ đối tượng khách hàng để tiến hành báo giá cho phù hợp.

• Trước khi nhận PO, kinh doanh đàm phán về giá, thời gian giao hàng, số lượng sản phẩm, quy cách, xuất xứ.

• Xác nhận mã hàng, số lượng sản phẩm đặt hàng theo PO hoặc đặt stock cho sales admin đặt hàng.

4. Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng

• Đàm phán với khách hàng về việc điều chỉnh số lượng, thời gian giao hàng nếu việc thực hiện đơn hàng có phát sinh sự cố.