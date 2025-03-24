Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

- Tạo dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng

- Thiết lập chỉ tiêu doanh số và báo cáo dự báo doanh thu theo tuần/tháng và đề xuất chiến lược đẩy mạnh quà tặng doanh nghiệp.

- Phân tích thị trường, đối thủ về quà tặng doanh nghiệp để đề xuất giải pháp nâng cao doanh số.

- Lắng nghe nhu cầu, đề xuất giải pháp quà tặng phù hợp với ngân sách và mục tiêu khách hàng.

- Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận để đảm bảo tiến độ.

- Hỗ trợ các phòng ban trong những công việc có liên quan.