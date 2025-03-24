Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống
- Hồ Chí Minh: 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tạo dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng
- Thiết lập chỉ tiêu doanh số và báo cáo dự báo doanh thu theo tuần/tháng và đề xuất chiến lược đẩy mạnh quà tặng doanh nghiệp.
- Phân tích thị trường, đối thủ về quà tặng doanh nghiệp để đề xuất giải pháp nâng cao doanh số.
- Lắng nghe nhu cầu, đề xuất giải pháp quà tặng phù hợp với ngân sách và mục tiêu khách hàng.
- Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận để đảm bảo tiến độ.
- Hỗ trợ các phòng ban trong những công việc có liên quan.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu được áp lực công việc, đảm bảo thực hiện công việc được giao
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
