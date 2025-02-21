Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

• Phụ trách kinh doanh các sản phẩm của Công ty.

• Giải đáp, tư vấn và thuyết phục khách hàng dùng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

• Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng qua các kênh như: gặp mặt trực tiếp, các nền tảng mạng xã hội, qua tệp khách hàng do công ty cung cấp, đối tác…

• Tiếp nhận, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu của khách hàng.

• Làm báo giá, hợp đồng, quản lý báo giá, hợp đồng bán hàng.

• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: chủ động liên hệ hỏi thăm, nhắc nhở khách hàng gia hạn, bán chéo sản phẩm dịch vụ khác…

• Chủ động khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, các chương trình khuyến mãi, định hướng nhằm tăng doanh số cho công ty.

• Phối hợp trong các hoạt động sales và marketing: giới thiệu các sự kiện, chương trình ưu đãi tới danh sách khách hàng tiềm năng được phân công.

• Chịu trách nhiệm trong việc hoàn thành chỉ tiêu, doanh số bán hàng được đề ra.

• Làm báo cáo về hoạt động Sales hàng tuần và hàng tháng.

• Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp nội bộ/bên ngoài.

• Các công việc khác theo yêu cầu được Quản lý phân công.