Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT 4.7, Khu BT Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo,Hà Nội

Thực hiện cuộc gọi và tương tác các khách hàng gia hạn phí hội viên sắp hết hạn đống phí trong tháng

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, khách hàng mới để bán mã hội viên đẹp

Hoàn thành chỉ tiêu KPI doanh thu được giao theo tháng qua các chỉ tiêu: doanh thu và số lượng cuộc gọi được đánh giá theo hiệu suất Telesale, ...

Thực hiện báo cáo ngày/tuần/tháng theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển tập khách hàng theo định hướng của công ty

Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

1. Thông tin cơ bản:

- Độ tuổi: 20-35 tuổi

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan như Kinh doanh, Kinh tế, marketing,...

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm về Telesale, Sales, Chăm sóc khách hàng

- Có khả năng tin học văn phòng, sử dụng máy tính thành thạo

- Tiếng Anh cơ bản

- Có khả năng gọi điện tư vấn cho khách hàng, giao tiếp tốt xử lý tình huống linh hoạt

3. Kỹ năng, phẩm chất

- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần học hỏi cao.

- Nhiệt tình trong công việc, có thể hỗ trợ khách hàng sau giờ làm việc

- Có khả năng làm việc nhóm.

- Chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, lắp và giọng địa phương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương:

- Lương: 9.000.000 – 10.000.000 đ/tháng theo năng lực + Hoa hồng

2. Phụ cấp:

- Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty

- Gửi xe máy miễn phí

3. Bảo hiểm:

- Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi thành nhân viên chính thức.

4. Chế độ đãi ngộ khác:

- Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13, nghỉ phép 12 ngày/năm, ...

- Du lịch, team building, nghỉ mát.

- Môi trường làm việc trẻ 9x, năng động, sáng tạo có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương chính thức.

- Được đào tạo về golf và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.