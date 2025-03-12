Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CPSX Nhựa Duy Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91 An Dương Vương, Phương 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Chăm sóc khách hàng có sẵn, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng của Công ty, xử lý khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ.

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan bán hàng, mẫu mã, sản phẩm, trưng bày hàng hóa.

- Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh catalogue theo quy định

- Tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng.

- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của quản lý

- Chi tiết hơn sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng và xử lý tình huống

- Là một người có năng lượng tích cực, vui vẻ, cởi mở, hoà đồng

- Có tính chủ động cao trong công việc,có khả năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tư duy logic tốt.

- Đam mê, yêu thích việc chăm sóc và làm hài lòng khách hàng.

Tại Công ty CPSX Nhựa Duy Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng & tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BH24/24

Tham gia du lịch hàng năm cùng công ty

Thưởng lễ/tết/lương tháng 13 và tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

