Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CPSX Nhựa Duy Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CPSX Nhựa Duy Tân
- Hồ Chí Minh:
- 91 An Dương Vương, Phương 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Chăm sóc khách hàng có sẵn, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng của Công ty, xử lý khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ.
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan bán hàng, mẫu mã, sản phẩm, trưng bày hàng hóa.
- Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh catalogue theo quy định
- Tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng.
- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của quản lý
- Chi tiết hơn sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là một người có năng lượng tích cực, vui vẻ, cởi mở, hoà đồng
- Có tính chủ động cao trong công việc,có khả năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tư duy logic tốt.
- Đam mê, yêu thích việc chăm sóc và làm hài lòng khách hàng.
Tại Công ty CPSX Nhựa Duy Tân Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng lễ/tết/lương tháng 13 và tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPSX Nhựa Duy Tân
