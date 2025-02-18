Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, Tòa nhà Sao Mai Plaza, 435 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Hoạt động hỗ trợ bán hàng:
+ Làm báo giá, báo giá cạnh tranh cho bộ phận Kinh doanh khi có yêu cầu để gửi khách hàng.
+ Sử dụng phần mềm Fast, Bản tin để tổng hợp các thông tin, giao dịch của khách hàng.
+ Tiếp nhận đơn hàng và chuyển bộ phận Giao hàng xử lý.
+ Soạn văn bản (công văn, hợp đồng…) theo yêu cầu, đóng dấu, scan/gửi chuyển phát nhanh tài liệu. - Hoạt động chăm sóc khách hàng:
+ Trả lời điện thoai, tin nhắn và tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng
sản phẩm/dịch vụ của công ty.
+ Phối hợp với phòng Giao hàng, phòng Kinh doanh xử lý khiếu nại về các sản phẩm, dịch vụ của công
ty. - Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc hoặc các Trưởng bộ phận (nếu có):
+ Tổng hợp doanh số tháng, quý, năm của các nhân viên kinh doanh.
+ Tổng hợp Báo giá và Giao dịch tuần báo cáo các trưởng phòng Kinh doanh và Tổng Giám đốc.
+ Hỗ trợ điều phối xe công tác cho bộ phận Kinh doanh.
+ Các công việc khác theo chỉ đạo của các trưởng bộ phận, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh trở lên hoặc tương đương.
Nhanh nhẹn, khả năng ứng biến và xử lý tình huống khéo léo.
Kinh nghiệm từ 1 năm nghiệp vụ CSKH. Có kinh nghiệm CSKH trong ngành sale B2B là một lợi thế.
Chịu khó, năng động và có tinh thần cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Khả năng đánh giá, thấu hiểu tâm lý khách hàng.
Khả năng tổng hợp, thu thập thông tin và đánh giá thị trường tốt.
Sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm, kỹ năng office tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000 - 10.000.000
- Phúc lợi: BHXH theo Quy định của Nhà nước, Nghỉ mát, sinh nhật…
- Tham gia miễn phí các khóa đào tạo do công ty và đối tác thân thiết của công ty tổ chức.
- Được cấp máy tính, điện thoại, sim phục vụ công việc.
- Sử dụng xe ô tô của công ty khi đi công tác.
Thời gian làm việc
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Sao Mai Plaza, 435 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

