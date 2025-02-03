Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 605 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn được cho khách hàng các tính năng của mặt hàng được giao

- Hỗ trợ bán hàng

- Dịch vụ khách hàng:

+ Là đầu mối liên kết chính, trao đổi giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật / bảo trì bảo hành cũng như với nhà cung cấp.

+ Chịu trách nhiệm thông báo với bộ phận kỹ thuật các yêu cầu về dịch vụ sửa chữa, bảo hành / bảo trì sản phẩm. Lên báo giá sửa chữa, phụ kiện.

- Lập báo cáo tổng hợp kinh doanh định kỳ (hàng tuần)

- Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ kinh doanh như triển lãm, hội thảo, các chương trình huấn luyện về sản phẩm khi được yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại hoặc những ngành có liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Yêu cầu Nữ

- Giao tiếp tốt và có kỹ năng thương lượng.

- Khả năng tiếng Anh trung cấp trong nói và viết.

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Quyền lợi được hưởng

- Lương tháng + thưởng tháng thứ 13 + thưởng theo hiệu suất công việc

- BHXH (tính full lương) và BHYT theo quy định

- Lương cứng: 9-10tr

Cách Thức Ứng Tuyển

