Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

+Tìm kiếm và phát triển khách hàng in ấn, bao bì giấy

+ Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ in ấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

+ Tham gia các hoạt động marketing và thực hiện quảng bá sản phẩm, thương hiệu

+ Nhận đơn đặt hàng, báo giá, xử lý các nghiệp vụ khác của đơn hàng để ký kết, bàn giao, và CSKH sau bán hàng, đốc thúc đảm bảo công nợ

+ Theo dõi tiến độ đơn hàng

+Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về đơn hàng như thời gian giao hàng, giá cả,...

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, marketing, đặc biệt là lĩnh vực in ấn. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

+ Có sức khỏe tốt, chủ động về phương tiện di chuyển cá nhân, sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm văn phòng. Khai thác tốt thông tin trên Internet và các mối quan hệ xã hội.

Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng :bảo hiểm xã hội,y tế, thất nghiệp khi đượcký hợp đồng chính thức.

- Được cấp: đồng phục,bảo hộ lao động theo qui định công ty.

- Mức lương ký hợp đồng: Lương cứng 10.000.000đ + hỗ trợ chi phí đi lại (500.000đ/ tháng) + hoa hồng tính trên doanh thu các đơn hàng ( theo thỏa thuận ).

- Có chế độ thưởng: các dịp Lễ, Tết tùy theo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin