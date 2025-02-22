Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 đường số 7, Khu dân cư Citiland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nghiên cứu thị trường, ý tưởng, sản phẩm phục vụ khách hàng ở thị trường US, EU theo định hướng của công ty
Lên kế hoạch triển khai các sản phẩm của công ty lên trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Etsy, Amazon, TiktokShop, E-commerce website và các trang mạng xã hội (Facebook/Instagram/Tiktok)
Xử lý đơn hàng và các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Chăm sóc các tài khoản trên sàn thương mại điện tử theo sự hướng dẫn của quản lý.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Không yêu cầu kinh nghiệm(được training từ đầu)
(được training từ đầu)
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngoại ngữ, Kinh tế, Marketing, Luật
Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, cẩn thận, trung thực, nhiệt huyết, cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
Trình độ đọc và viết Tiếng Anh từ khá trở lên (IELTS 6.+ hoặc tương đương)
Thành thạo sử dụng vi tính, thao tác máy tính nhanh nhẹn, kĩ năng tra cứu google tốt.
Tính cách ham học hỏi, tìm tòi, khám phá, thích cải tiến, tối ưu.
Đã từng làm việc trên các nền tảng thương mại điện tử, tham gia các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, ... là một lợi thế.
Bắt buộc tăng ca để xử lý công việc cùng công ty khi vào cao điểm, giờ tăng ca được nhân theo hệ số Nhà Nước.
Trải qua 2 tháng học việc và 1 tháng thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức.

Tại CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương tháng 13, thưởng quý, theo kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả của nhân sự.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà Nước sau 3 tháng làm việc chính thức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cơ hội phát triển và thăng tiến.
Du lịch, team-building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 19 đường số 7, khu dân cư Citiland Park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

