Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 đường số 7, Khu dân cư Citiland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nghiên cứu thị trường, ý tưởng, sản phẩm phục vụ khách hàng ở thị trường US, EU theo định hướng của công ty

Lên kế hoạch triển khai các sản phẩm của công ty lên trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Etsy, Amazon, TiktokShop, E-commerce website và các trang mạng xã hội (Facebook/Instagram/Tiktok)

Xử lý đơn hàng và các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Chăm sóc các tài khoản trên sàn thương mại điện tử theo sự hướng dẫn của quản lý.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, Không yêu cầu kinh nghiệm(được training từ đầu)

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngoại ngữ, Kinh tế, Marketing, Luật

Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, cẩn thận, trung thực, nhiệt huyết, cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

Trình độ đọc và viết Tiếng Anh từ khá trở lên (IELTS 6.+ hoặc tương đương)

Thành thạo sử dụng vi tính, thao tác máy tính nhanh nhẹn, kĩ năng tra cứu google tốt.

Tính cách ham học hỏi, tìm tòi, khám phá, thích cải tiến, tối ưu.

Đã từng làm việc trên các nền tảng thương mại điện tử, tham gia các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, ... là một lợi thế.

Bắt buộc tăng ca để xử lý công việc cùng công ty khi vào cao điểm, giờ tăng ca được nhân theo hệ số Nhà Nước.

Trải qua 2 tháng học việc và 1 tháng thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức.

Tại CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Lương tháng 13, thưởng quý, theo kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả của nhân sự.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà Nước sau 3 tháng làm việc chính thức.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Du lịch, team-building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNZ MEDIA

