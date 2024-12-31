Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 6 TTTM Satra Võ Văn Kiệt, 1466 Võ Văn Kiệt,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Quản lý Nhân viên
- Xếp lịch và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền.
- Lên kế hoạch nhân sự và trực tiếp tham gia trong việc tuyển dụng
- Xây dựng kế hoạch training nhân viên theo từng vị trí công việc
- Phân công, sắp xếp điều chuyển nhân sự vào các vị trí phù hợp theo từng giai đoạn và nhu cầu công việc.
- Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy trình của nhân viên
- Quản lý đánh giá hiệu quả năng suất làm việc của từng nhân viên trong bộ phận.
2. Quản lý các hoạt động liên quan đến hoạt động rạp
- Theo dõi số liệu vé, thực phẩm, nước uống tại rạp
- Đảm bảo thưc phẩm và nước giải khát đã được xử lý và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua các ý tưởng marketing, sales.
- Tổ chức các cuộc họp nhân viên định kỳ để xem xét lại sự thực hiện công việc kinh doanh và vạch ra phương hướng cho thời gian tới.
- Truyền đạt thông tin về mục tiêu của công ty, các chiến dịch tiếp thị và các vấn đề kinh doanh khác đến nhân viên tại rạp.
- Thiết lập các chính sách, quy trình liên quan đến hoạt động Rạp.
3. Kiểm soát và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng
- Giải quyết kịp thời và hiệu quả các ý kiến và phản hồi từ khách hàng.
- Đảm bảo việc đạt được sự thỏa mãn cho tất cả khách hàng (bao gồm cả “ khách hàng” trong công ty)
4. Thực hiện một số công việc theo sự phân công của quản lý
- Báo cáo doanh thu cuối ngày
- Cập nhật tình hình doanh thu vé, các vấn đề xảy ra trong ngày cho cấp trên
- Theo dõi lịch chiếu phim tháng để yêu cầu nhà phát hành phim giao tờ rơi, banner, poster
- Kiểm tra hàng hóa tồn đọng hàng ngày để kịp thời đặt hàng.
-Và các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 1-2 năm; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;
- Khả năng giao tiếp tiếng Anh
- Kỹ năng giao tiếp
- Có trách nhiệm trong công việc
- Khả năng chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
-Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...
-Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...
-Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.
-Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Hai Bà Trưng , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

