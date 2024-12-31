Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 6 TTTM Satra Võ Văn Kiệt, 1466 Võ Văn Kiệt,Hồ Chí Minh

1. Quản lý Nhân viên

- Xếp lịch và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền.

- Lên kế hoạch nhân sự và trực tiếp tham gia trong việc tuyển dụng

- Xây dựng kế hoạch training nhân viên theo từng vị trí công việc

- Phân công, sắp xếp điều chuyển nhân sự vào các vị trí phù hợp theo từng giai đoạn và nhu cầu công việc.

- Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy trình của nhân viên

- Quản lý đánh giá hiệu quả năng suất làm việc của từng nhân viên trong bộ phận.

2. Quản lý các hoạt động liên quan đến hoạt động rạp

- Theo dõi số liệu vé, thực phẩm, nước uống tại rạp

- Đảm bảo thưc phẩm và nước giải khát đã được xử lý và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua các ý tưởng marketing, sales.

- Tổ chức các cuộc họp nhân viên định kỳ để xem xét lại sự thực hiện công việc kinh doanh và vạch ra phương hướng cho thời gian tới.

- Truyền đạt thông tin về mục tiêu của công ty, các chiến dịch tiếp thị và các vấn đề kinh doanh khác đến nhân viên tại rạp.

- Thiết lập các chính sách, quy trình liên quan đến hoạt động Rạp.

3. Kiểm soát và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng

- Giải quyết kịp thời và hiệu quả các ý kiến và phản hồi từ khách hàng.

- Đảm bảo việc đạt được sự thỏa mãn cho tất cả khách hàng (bao gồm cả “ khách hàng” trong công ty)

4. Thực hiện một số công việc theo sự phân công của quản lý

- Báo cáo doanh thu cuối ngày

- Cập nhật tình hình doanh thu vé, các vấn đề xảy ra trong ngày cho cấp trên

- Theo dõi lịch chiếu phim tháng để yêu cầu nhà phát hành phim giao tờ rơi, banner, poster

- Kiểm tra hàng hóa tồn đọng hàng ngày để kịp thời đặt hàng.

-Và các công việc liên quan khác

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 1-2 năm; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh

- Kỹ năng giao tiếp

- Có trách nhiệm trong công việc

- Khả năng chịu áp lực công việc

Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

-Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

-Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

-Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

-Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển

