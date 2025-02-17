Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN
- Hồ Chí Minh:
- 99 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tư vấn chốt sale: Trả lời tin nhắn của khách qua Facebook/ Zalo/ Instagram/ Shopee. Chủ động đặt câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu sở thích của khách và gợi ý cho món đồ phù hợp. Hỗ trợ khách chọn size, phối đồ.
Chốt đơn cho khách.
Tạo đơn lên hệ thống Haravan.
Theo dõi đơn hàng chưa giao cho khách, đảm bảo giao đúng hẹn.
Tiếp nhận, tư vấn và xử lý thắc mắc, phản hồi, khiếu nại của khách (Đổi đồ, sửa đồ, khiếu nại khác,…).
Đăng bài và khoảnh khắc lên acc Zalo của team mỗi ngày, số lượng bài đảm bảo >=4 (Lấy bài trên fanpage hoặc tự tạo content).
Gửi các mã Khuyến mãi cho khách định kỳ hằng tháng hoặc khi có chương trình
Tổng hợp các phản hồi của khách về sản phẩm và dịch vụ (1 tuần/ lần, các tư vấn viên luân phiên nhau làm).
Bàn giao thông tin đơn hàng, khách hàng,... khi hết ca cho tư vấn viên ca sau và cho bộ phận gói hàng.
Tham gia họp cải tiến công việc 2 lần/ tháng.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 đến 28 tuổi
Đã tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng qua chat, ưu tiên kinh nghiệm bán quần áo
Ưu tiên ứng viên có sẵn máy tính
Tính cách:
Chủ động tìm việc để làm, không đợi người khác giao, thấy vấn đề là xử lý liền, tìm hiểu kỹ trước khi đưa thông tin hoặc đặt câu hỏi. Nghĩ gì nói đó, không vòng vo, cả nể
Thích học hỏi cái mới, tìm tòi cách làm mới, cải tiến mỗi ngày
Không vội vàng kết luận, lắng nghe và quan tâm người khác
Kỹ năng:
Giao tiếp tốt qua chat, gõ máy tính nhanh, viết đúng chính tả
Kỹ năng đọc hiểu, xử lý vấn đề tốt
Kỹ năng làm việc nhóm
Có khả năng tự học, sử dụng các công cụ để hỗ trợ công việc (Canva, Chat GPT,...)
Thời gian làm việc:
Ca 1: 08h30 - 16h00 (Làm tại Văn phòng)
Ca 2: 15h00 - 21h30 (Làm tại nhà)
Ca 12: 08h30 - 21h30 (Thỉnh thoảng xếp khi thiếu người - làm tại nhà)
Làm việc xoay ca. Một tuần được nghỉ 1 ngày (thỏa thuận phù hợp theo nhu cầu 2 bên)
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận 100% lương cứng
Được đào tạo bài bản 1 kèm 1 về tư vấn bán hàng trong tháng đầu tiên làm việc
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, nói không với “drama/ toxic”
Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân
Company trip
Thưởng tháng 13
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật Lao động
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
Hỗ trợ cho nhân viên ứng lương, vay tiền
Thanh toán lương đúng hạn vào ngày 5 hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
