Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 244 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,Hồ Chí Minh

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Thực hiện cam kết doanh số thông qua việc duy trì nguồn Khách hàng hiện có, tìm kiếm và phát triển nguồn Khách hàng mới

Gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, thuyết phục Khách hàng lựa chọn EZTiec, ký kết hợp đồng với Khách hàng

Phối hợp cùng các bộ phận nội bộ để mang đến giải pháp theo Khách hàng yêu cầu

Xác nhận thông tin và giải đáp thắc mắc khiếu nại của Khách hàng

Thực hiện chăm sóc hậu mãi và phát triển mối quan hệ của công ty với Khách hàng

Chủ động cập nhật thông tin thị trường, đối thủ

Đề xuất, triển khai các chương trình khuyến mãi cho các nhóm Khách hàng

Thực hiện, vận hành hệ thống Chăm sóc Khách hàng

Thực hiện kế hoạch thăm viếng mở rộng thị trường dựa trên kế hoạch được đưa ra bởi cấp trên

Cập nhật tình hình kinh doanh và thực hiện các báo cáo theo tần suất quy định hoặc theo yêu cầu

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Chủ động trang bị các kiến thức về thị trường, nghiệp vụ, nâng cấp chuyên môn

Tham dự các buổi đào tạo về nghiệp vụ

Ứng dụng các kiến thức vào vận hành công việc

KINH NGHIỆM

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sales quà tặng doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp, team building,...

CHUYÊN MÔN

Được đào tạo chuyên môn Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc Quản trị ngành Nhà hàng - Khách sạn hoặc tham gia các khoá học ngắn hạn (ưu tiên có chứng chỉ, bằng cấp)

Kỹ năng Tiếng Anh ổn (nghe - nói - đọc - viết tương đương IELTS 5.0), tự tin giao tiếp

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

KỸ NĂNG

Đa nhiệm

Khả năng ra quyết định độc lập

Giao tiếp tốt, rõ ràng, có khả năng thuyết trình, thuyết phục, truyền tải thông tin và lắng nghe, phản hồi với các nguyện vọng của người đối diện

Nắm bắt tâm lý, đàm phán thuyết phục Khách hàng, xây dựng mối quan hệ thân thiết với Khách hàng

Quản lý thời gian, phân công công việc

Khả năng nhạy bén cơ hội kinh doanh, lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích số liệu, quản lý

Chính sách lương & hoa hồng

Môi trường làm việc năng động

Được kí hợp đồng lao động và tham gia BHXH đầy đủ

Review tăng lương mỗi năm theo tình hình thực tế làm việc

Phúc lợi công ty: sinh nhật, du lịch,....

