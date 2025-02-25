Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC
- Hồ Chí Minh:
- 244 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Thực hiện cam kết doanh số thông qua việc duy trì nguồn Khách hàng hiện có, tìm kiếm và phát triển nguồn Khách hàng mới
Gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, thuyết phục Khách hàng lựa chọn EZTiec, ký kết hợp đồng với Khách hàng
Phối hợp cùng các bộ phận nội bộ để mang đến giải pháp theo Khách hàng yêu cầu
Xác nhận thông tin và giải đáp thắc mắc khiếu nại của Khách hàng
Thực hiện chăm sóc hậu mãi và phát triển mối quan hệ của công ty với Khách hàng
Chủ động cập nhật thông tin thị trường, đối thủ
Đề xuất, triển khai các chương trình khuyến mãi cho các nhóm Khách hàng
Thực hiện, vận hành hệ thống Chăm sóc Khách hàng
Thực hiện kế hoạch thăm viếng mở rộng thị trường dựa trên kế hoạch được đưa ra bởi cấp trên
Cập nhật tình hình kinh doanh và thực hiện các báo cáo theo tần suất quy định hoặc theo yêu cầu
PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Chủ động trang bị các kiến thức về thị trường, nghiệp vụ, nâng cấp chuyên môn
Tham dự các buổi đào tạo về nghiệp vụ
Ứng dụng các kiến thức vào vận hành công việc
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sales quà tặng doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp, team building,...
CHUYÊN MÔN
Được đào tạo chuyên môn Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc Quản trị ngành Nhà hàng - Khách sạn hoặc tham gia các khoá học ngắn hạn (ưu tiên có chứng chỉ, bằng cấp)
Kỹ năng Tiếng Anh ổn (nghe - nói - đọc - viết tương đương IELTS 5.0), tự tin giao tiếp
Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
KỸ NĂNG
Đa nhiệm
Khả năng ra quyết định độc lập
Giao tiếp tốt, rõ ràng, có khả năng thuyết trình, thuyết phục, truyền tải thông tin và lắng nghe, phản hồi với các nguyện vọng của người đối diện
Nắm bắt tâm lý, đàm phán thuyết phục Khách hàng, xây dựng mối quan hệ thân thiết với Khách hàng
Quản lý thời gian, phân công công việc
Khả năng nhạy bén cơ hội kinh doanh, lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích số liệu, quản lý
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động
Được kí hợp đồng lao động và tham gia BHXH đầy đủ
Review tăng lương mỗi năm theo tình hình thực tế làm việc
Phúc lợi công ty: sinh nhật, du lịch,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC
