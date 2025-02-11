Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cà Phê Sạch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 537A Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp - 216B Võ Văn Ngân, Thủ Đức - 468/2 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình - 173/2 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11, Hồ Chí Minh - 29/5A Đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhân viên bán hàng KHÔNG KPI - KHÔNG THỊ TRƯỜNG

* Tư vấn bán hàng và tiếp thị sản phẩm

* Check in tại quầy , vệ sinh hàng hóa, quầy kệ, sản phẩm trưng bày

* Quản lý hàng hóa và chương trình khuyến mại

* Tổng kết hàng bán , đồng kiểm tồn kho, Bàn giao, check out tại quầy

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp phân công

* Thực hiện các báo cáo theo quy định

Thời gian làm việc:

* Ca 4h: 8h - 12h, 13h - 17h, 18h - 22h

* Ca 6h: 8h - 14h, 9h - 15h, 14h - 20h, 15h - 21h

* Ca 8h: 8h - 17h, 13h - 22h

** Off 1 ngày trong tuần

** Off ngày lễ và Tết

** Được đăng kí lịch làm việc hàng tuần

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đủ 18 - 35 tuổi

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ngoại hình, bằng cấp

- Trách nhiệm với công việc

- Được hỗ trợ training khi nhận việc

- Thái độ tốt trong công việc

Tại Công Ty TNHH Cà Phê Sạch Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Sau Thuế:

- Ca 4h: 3,5 - 4,5tr/tháng (tối thiểu 4-5 buổi/tuần)

- Ca 6h: 5 - 6tr/tháng (tối thiểu 4-5 buổi/tuần)

- Ca 8h: 9 - 12tr/tháng

+ Cơ hội thắng tiến rõ ràng

+ Không áp lực công việc

+ Môi trường hoà đồng, mát mẻ, chuyên nghiệp

+ Bình đẳng trong công việc, tự do phát triển

+ Xem xét đánh giá năng lực hàng năm để lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cà Phê Sạch

