Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cà Phê Sạch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Cà Phê Sạch
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Cà Phê Sạch

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cà Phê Sạch

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 537A Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp

- 216B Võ Văn Ngân, Thủ Đức

- 468/2 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình

- 173/2 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11, Hồ Chí Minh

- 29/5A Đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhân viên bán hàng KHÔNG KPI - KHÔNG THỊ TRƯỜNG
* Tư vấn bán hàng và tiếp thị sản phẩm
* Check in tại quầy , vệ sinh hàng hóa, quầy kệ, sản phẩm trưng bày
* Quản lý hàng hóa và chương trình khuyến mại
* Tổng kết hàng bán , đồng kiểm tồn kho, Bàn giao, check out tại quầy
* Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp phân công
* Thực hiện các báo cáo theo quy định
Thời gian làm việc:
* Ca 4h: 8h - 12h, 13h - 17h, 18h - 22h
* Ca 6h: 8h - 14h, 9h - 15h, 14h - 20h, 15h - 21h
* Ca 8h: 8h - 17h, 13h - 22h
** Off 1 ngày trong tuần
** Off ngày lễ và Tết
** Được đăng kí lịch làm việc hàng tuần

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đủ 18 - 35 tuổi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, ngoại hình, bằng cấp
- Trách nhiệm với công việc
- Được hỗ trợ training khi nhận việc
- Thái độ tốt trong công việc

Tại Công Ty TNHH Cà Phê Sạch Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Sau Thuế:
- Ca 4h: 3,5 - 4,5tr/tháng (tối thiểu 4-5 buổi/tuần)
- Ca 6h: 5 - 6tr/tháng (tối thiểu 4-5 buổi/tuần)
- Ca 8h: 9 - 12tr/tháng
+ Cơ hội thắng tiến rõ ràng
+ Không áp lực công việc
+ Môi trường hoà đồng, mát mẻ, chuyên nghiệp
+ Bình đẳng trong công việc, tự do phát triển
+ Xem xét đánh giá năng lực hàng năm để lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cà Phê Sạch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cà Phê Sạch

Công Ty TNHH Cà Phê Sạch

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 986/53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

